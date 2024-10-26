Μαρούσι: Άγνωστοι απείλησαν με όπλο και λήστεψαν δυο 19χρονους

Στόχος ληστών έγιναν τα ξημερώματα δύο νεαροί στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στην οδό Δάφνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 12.00 τα μεσάνυχτα, δύο άγνωστοι δράστες με κουκούλες προσέγγισαν δυο 19χρονους που περπατούσαν και με την απειλή όπλου, αφού τους ακινητοποίησαν, τους αφαίρεσαν τα χρήματα που είχαν μαζί τους και διέφυγαν.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

