Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άγνωστοι απείλησαν με όπλο και λήστεψαν 19χρονους στο Μαρούσι

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 τα μεσάνυχτα - Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου

Μαρούσι: Άγνωστοι απείλησαν με όπλο και λήστεψαν δυο 19χρονους

Στόχος ληστών έγιναν τα ξημερώματα δύο νεαροί στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στην οδό Δάφνης. 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 12.00 τα μεσάνυχτα, δύο άγνωστοι δράστες με κουκούλες προσέγγισαν δυο 19χρονους που περπατούσαν και με την απειλή όπλου, αφού τους ακινητοποίησαν, τους αφαίρεσαν τα χρήματα που είχαν μαζί τους και διέφυγαν.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία Μαρούσι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark