Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου στο ρεύμα προς Λαύριο, λίγο μετά το Μαρκόπουλο, καθώς έχει σπάσει αγωγός της ΕΥΔΑΠ και υπάρχει καθίζηση στο οδόστρωμα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Μεσογείων στον Χολαργό, στον Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα, στον άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς Πειραιά τόσο στο ύψος του Ελληνικού και του Αλίμου, όσο και από το ύψος της Καλλιθέας προς την πλατεία Ιπποδαμείας.

Πηγή: skai.gr

