Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:14 και δύση ήλιου στις 19:20 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 7 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της παρθένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος
  • Πολυξένη, Ξένη, Ξένια
  • Ραΐς, Ραΐδα
  • Ίρις, Ίριδα

Ανατολή ήλιου: 07:14 - Δύση ήλιου: 19:20 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 1.4 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιορτή Γιορτή σήμερα Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark