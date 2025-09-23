Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της παρθένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια

Ραΐς, Ραΐδα

Ίρις, Ίριδα

Ανατολή ήλιου: 07:14 - Δύση ήλιου: 19:20 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 1.4 ημερών



