Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της παρθένου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος
- Πολυξένη, Ξένη, Ξένια
- Ραΐς, Ραΐδα
- Ίρις, Ίριδα
Ανατολή ήλιου: 07:14 - Δύση ήλιου: 19:20 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 7 λεπτά
Σελήνη 1.4 ημερών
