Της Έλενας Γαλάρη

Ομόφωνα αθώοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τις πλημμύρες στη Μάνδρα το 2017, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 25 άνθρωποι.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε 14-18 μήνες φυλάκιση για πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια, κάθισαν ξανά στο εδώλιο μετά από αναίρεση που είχε ασκήσει ο Άρειος Πάγος κατά το σκέλος της απόφασης που αφορούσε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να κριθεί αθώα η πρώην δήμαρχος και να κριθούν ένοχοι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι.

Πηγή: skai.gr

