Τροχαίο ατύχημα είχε χθες, Τετάρτη η ευρωβουλευτής και η επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, όταν όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 35χρονος έπεσε στο πίσω δεξί μέρος του αυτοκινήτου που ήταν συνοδηγός η κυρία Λατινοπούλου.
Το τροχαίο σημειώθηκε επί της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία» όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε η ευρωβουλευτής σταμάτησε στο φανάρι, κάτι το οποίο δεν έκανε ο 35χρονος οδηγός του άλλου οχήματος. Μετά τη σύγκρουση, το όχημα στο οποίο επέβαινε η κυρία Λατινοπούλου έκανε δεξιά προκειμένου να γίνει η καταγραφή του συμβάντος και η ανταλλαγή στοιχείων, αλλά ο 35χρονος οδηγός του άλλου οχήματος αντί να σταματήσει, εξαφανίστηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Το περιστατικό καταγράφηκε ωστόσο από κάμερες ασφαλείας, στοιχείο που συνέβαλε στον γρήγορο εντοπισμό του δράστη.
Από το τράνταγμα, η κ. Λατινοπούλου τραυματίστηκε στον αυχένα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο ΚΑΤ όπου της έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της.
Ο 35χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.