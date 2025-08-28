Τροχαίο ατύχημα είχε χθες, Τετάρτη η ευρωβουλευτής και η επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, όταν όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 35χρονος έπεσε στο πίσω δεξί μέρος του αυτοκινήτου που ήταν συνοδηγός η κυρία Λατινοπούλου.

Το τροχαίο σημειώθηκε επί της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία» όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε η ευρωβουλευτής σταμάτησε στο φανάρι, κάτι το οποίο δεν έκανε ο 35χρονος οδηγός του άλλου οχήματος. Μετά τη σύγκρουση, το όχημα στο οποίο επέβαινε η κυρία Λατινοπούλου έκανε δεξιά προκειμένου να γίνει η καταγραφή του συμβάντος και η ανταλλαγή στοιχείων, αλλά ο 35χρονος οδηγός του άλλου οχήματος αντί να σταματήσει, εξαφανίστηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Το περιστατικό καταγράφηκε ωστόσο από κάμερες ασφαλείας, στοιχείο που συνέβαλε στον γρήγορο εντοπισμό του δράστη.

Από το τράνταγμα, η κ. Λατινοπούλου τραυματίστηκε στον αυχένα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο ΚΑΤ όπου της έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της.

Ο 35χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.