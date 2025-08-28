Μονή Σινά: Το χρονικό της κρίσης που οδήγησε στα γεγονότα των τελευταίων ωρών

Προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων βλέπουν αναλυτές πίσω από όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες στη μονή Σινά με την απόπειρα των πραξικοπηματιών μοναχών να εισβάλουν στη μονή, έχοντας ως τελικό στόχο την έκπτωση του ηγουμένου, αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

«Αυτή τη στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είναι ο μοναδικός μοναχός της αδελφότητας, ο οποίος αναγνωρίζεται επίσημα από το αιγυπτιακό κράτος, με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε από την εκλογή του ως ηγούμενου, ενώ ταυτόχρονα έχει την αιγυπτιακή υπηκοότητα. Όλοι οι υπόλοιποι μοναχοί βρίσκονται εκεί με άδεια παραμονής» σχολίασε ο εκκλησιαστικός συντάκτης, Ανδρέας Λουδάρος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ.

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί κορυφώθηκε χθες με τη δραματική έκκληση -μέσα από τη μονή- του αρχιεπισκόπου Δαμιανού προς τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου και της Ελλάδας να σταθούν στο πλευρό του και να τον προστατέψουν από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο.

Στη συνέχεια από τη μονή δημοσιοποιήθηκε δήλωση του κ. Δαμιανού, στην οποία ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση επικοινώνησε μαζί του και εκείνος την ενημέρωσε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας.

«Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της καθώς και τους χιλιάδες Έλληνες αλλά και πιστούς από όλο τον κόσμο που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη σιναϊτική αδελφότητα. Ειδικά σε σας τους αδελφούς μας από όλο τον κόσμο θέλω να πω ότι η ομόθυμη συμπαράσταση σας είναι το ακλόνητο στήριγμα μας» κατέληγε στη δήλωσή του ο κ. Δαμιανός.

«Δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει προηγούμενο, υπάρχει προηγούμενο» σημείωσε ο κ. Λουδάρος εξηγώντας πως στο συγκεκριμένο μοναστήρι «έχουν συμβεί γεγονότα, βέβαια πριν από 2 αιώνες. Ωστόσο, αυτήν τη φορά η συγκυρία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι έχουμε τη δικαστική απόφαση από το Εφετείο του Σινά, σύμφωνα με την οποία η περιουσία της μονής ανήκει στο αιγυπτιακό κράτος».

Ποιοι είναι οι στασιαστές

Στις κινήσεις των πραξικοπηματιών εναντίον του κ. Δαμιανού αποδίδονται ως κίνητρο οι προσωπικές φιλοδοξίες. Μάλιστα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, για τον ιερομόναχο Νήφωνα Καράφαλη, που θεωρείται ένας εκ των πρωτεργατών των κινήσεων αυτών, αποδίδεται ότι λειτούργησε με κίνητρο την προσωπική φιλοδοξία να είναι εκείνος που θα διαδεχθεί τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Κομβικός ρόλος αποδίδεται και στον Ησύχιο Μοχάμεντ, τον εκ Θεσσαλονίκης προερχόμενο μοναχό που ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε ορίσει σκευοφύλακα της μονής, ο οποίος θεωρείται ότι κινείται κυρίως στο παρασκήνιο. Απορίες έχει προκαλέσει το γεγονός ότι δεν έχει ενοχληθεί από τις αιγυπτιακές Αρχές, παρά το γεγονός ότι η βίζα του έχει λήξει εδώ και εννέα μήνες, όπως αναφέρουν πηγές της μονής.

Επίσης, κομβικός ρόλος αποδίδεται στον Πάμφιλο Γιαπιτζάκη, ο οποίος, ενώ από το 2017 πήρε απολυτήριο από τη Μονή Σινά και είναι πλέον μοναχός της Μονής Μεγίστης Λαύρας, εμφανίζεται να συμμετέχει στις κινήσεις κατά του αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Όπως ανέφερε ο κ. Λουδάρος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, την Πέμπτη, «ουσιαστικά οι μοναχοί δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Έχουν βγάλει 1-2 ανακοινώσεις χωρίς ποτέ να έχουν αναπτύξει το σκεπτικό, με βάση το οποίο έγινε η έκπτωση του ηγούμενου. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι θεωρούν πως δεν είναι καλός ηγούμενος, ότι έχει στο περιβάλλον του ανθρώπους που τον συμβουλεύουν λανθασμένα και παίρνει αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον της μονής και ότι όλα ξεκίνησαν όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει στην Ελλάδα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, προκειμένου να αποκαταστήσει την περιουσία του μοναστηριού στην Ελλάδα. Οι μοναχοί θεώρησαν ότι ο ηγούμενος τα ‘βρήκε’ με την κυβέρνηση, η οποία τού έκανε τη χάρη και του έδωσε την περιουσία. Νομίζω έχουν πέσει θύματα πολύ κακών συμβούλων, οι οποίοι έχουν άλλη στόχευση από το να προστατευθεί το μοναστήρι, φτάνοντας σε σημείο να κάνουν αντάρτικο κατά του επί 55 χρόνια ηγουμένου».

Πάντως, τα γεγονότα στη μονή Σινά ενεργοποίησαν και αντανακλαστικά παραγόντων, που θεώρησαν ότι θα έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν και οι ίδιοι ρόλο. Κατά πληροφορίες, μονές του Αγίου Όρους επιδίωξαν την εμπλοκή τους, με δύο από αυτές, μάλιστα, να ανταγωνίζονται για το ποια θα καταφέρει σε ένα επόμενο στάδιο να στείλει μοναχούς στο Σινά.

Επιρροή επιδίωξαν να ασκήσουν, συνδεόμενοι με τους μοναχούς που αμφισβήτησαν τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, δύο μητροπολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν παραεκκλησιαστικοί κύκλοι, που θεώρησαν ότι μπορούν να προασπιστούν τη μονή απέναντι σε κινδύνους που την απειλούν, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν και πολιτικοί παράγοντες που συνδέονται με τους παραεκκλησιαστικούς αυτούς κύκλους, κάτι που αποτυπώθηκε και στην τελική ψηφοφορία της ρύθμισης για την απόδοση νομικής προσωπικότητας στο Μετόχι της μονής.

