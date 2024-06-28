Σε δις ισόβια και συνολική ποινή φυλάκισης 6 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας ο 36χρονος που τον Απρίλιο του 2021 δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του και τον αδερφό της στη Μακρινίτσα Πηλίου.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με το larissanet.gr έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 36χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, και του επέβαλλε ισόβια για κάθε δολοφονία.

Επίσης του επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 6 ετών για τις πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοφορίας, την οπλοχρησία και την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή για τρεις παθόντες.

Παράλληλα απέρριψε και τρεις ελαφρυντικές περιστάσεις.

Στο άκουσμα της απόφασης, οι συγγενείς των δύο αδερφών ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε αποδοκιμασίες σε βάρος του κατηγορουμένου με τον πατέρα να δηλώνει αργότερα στα ΜΜΕ, κρατώντας στα χέρια του τις φωτογραφίες των παιδιών του, δικαιωμένος για την απόφαση.

Δηλώσεις έκαναν επίσης η μητέρα των παιδιών καθώς και οι συνήγοροι της οικογένειας.

