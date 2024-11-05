Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προπονητής πολεμικών τεχνών κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης αθλήτριάς του στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την καταγγελία, από τις 11 έως και 30 Ιουλίου 2024, ο 31 ετών άντρας προέβαινε κατ' εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις με το κορίτσι 

καρατε ταε κβον ντο

Σοκ προκαλεί η νέα καταγγελία που αφορά σε 31χρονο προπονητή πολεμικών τεχνών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να βίαζε ανήλικη αθλήτριά του.

Ο προπονητής πολεμικών τεχνών καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης αθλήτριάς του, από το κορίτσι και την μητέρα του. 

Εις βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπου απευθύνθηκαν η 14χρονη και η μητέρα της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως και 30 Ιουλίου 2024, ο 31 ετών άντρας έχοντας την ιδιότητα του προπονητή της ανήλικης, προέβαινε κατ' εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις μαζί της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σεξουαλική κακοποίηση ανήλικη Ταεκβοντό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark