Σοκ προκαλεί η νέα καταγγελία που αφορά σε 31χρονο προπονητή πολεμικών τεχνών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να βίαζε ανήλικη αθλήτριά του.
Ο προπονητής πολεμικών τεχνών καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης αθλήτριάς του, από το κορίτσι και την μητέρα του.
Εις βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Προηγήθηκε έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπου απευθύνθηκαν η 14χρονη και η μητέρα της.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως και 30 Ιουλίου 2024, ο 31 ετών άντρας έχοντας την ιδιότητα του προπονητή της ανήλικης, προέβαινε κατ' εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις μαζί της.
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που άρπαζε χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό επιβατών σε Ηλεκτρικό, Μετρό και Τραμ
- Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: «Υποψίες ότι υπάρχουν περισσότερα μέλη στην τρομοκρατική οργάνωση των Αμπελοκήπων»
- Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Απολογείται ο 31χρονος κατηγορούμενος - Αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.