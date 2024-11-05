Σοκ προκαλεί η νέα καταγγελία που αφορά σε 31χρονο προπονητή πολεμικών τεχνών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να βίαζε ανήλικη αθλήτριά του.

Ο προπονητής πολεμικών τεχνών καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης αθλήτριάς του, από το κορίτσι και την μητέρα του.

Εις βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπου απευθύνθηκαν η 14χρονη και η μητέρα της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως και 30 Ιουλίου 2024, ο 31 ετών άντρας έχοντας την ιδιότητα του προπονητή της ανήλικης, προέβαινε κατ' εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις μαζί της.

