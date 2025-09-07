Βίντεο - ντουκουμέντο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, την «Μαφία της Κρήτης», δημοσίευσε η ΕΡΤ.

Σε αυτό φαίνεται μέλος της εγκληματικής ομάδας σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο των Χανίων. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει πελάτης με τον οποίο είχε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Για την υπόθεση προφυλακίστηκαν - κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών -14 από τους 33 συλληφθέντες ενώ για τη δεύτερη δικογραφία, που αφορά σε καταπάτηση εκκλησιαστικής περιουσίας, εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης για τα δύο αδέλφια επιχειρηματίες από τα Χανιά

Τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού στα Χανιά, που φέρονται να βοηθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφέθηκαν ελεύθερα για την πρώτη δικογραφία με περιοριστικούς όρους, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας. Συνελήφθησαν εκ νέου και την Τρίτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα εκτέλεσης Ποινών.

Για τις επιτυχίες του «ελληνικού FBI» και την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων μίλησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Δέκα μήνες λειτουργίας μας, χίλιες συλλήψεις, εφτακόσιες προφυλακίσεις, εκατομμύρια κατασχέσεις, χιλιάδες κιλά τόνους ναρκωτικά, πόλεμος, στις μαφιόζικες ομάδες, πόλεμος στη μαφία», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης

Δεν αποκλείεται για την υπόθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.

Πηγή: skai.gr

