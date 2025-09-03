Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Αβραμιό Μεσσήνης εξαιτίας της εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:50 και, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Οι δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς περιλαμβάνουν 36 πυροσβέστες, με την υποστήριξη μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, στην προσπάθεια συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες οχημάτων ΟΤΑ.

Αυξημένες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Οι 21 από αυτές αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, παραμένοντας σε αρχικό στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε ακόμη τρία μέτωπα.

Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και τη διερεύνηση των περιστατικών έχουν τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, καθώς και τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), που εξετάζουν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, για την προστασία της δικής τους ασφάλειας και της ευρύτερης κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

