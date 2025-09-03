Του Μάκη Συνοδινού

Συγκλονίζει περιστατικό που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στα Πατήσια καθώς νεαρή γυναίκα που μόλις είχε γεννήσει εντοπίστηκε νεκρή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στις 19:00 ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ από το ΕΚΑΒ πως γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στην οδό Σκρα.

Νεκρό ήταν και το νεογνό που όπως δείχνουν τα στοιχεία λίγο νωρίτερα είχε φέρει στη ζωή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Μητέρα και έμβρυο τα βρήκε ο σύζυγος της γυναίκας ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα είχε κόψει μόνη της και τον ομφάλιο λώρο.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον skai.gr πως εντός του διαμερίσματος βρίσκονταν και τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου της μητέρας και του νεογνού θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

