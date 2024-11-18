Η «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974» του Αλέξη Παπαχελά φτάνει στο τέλος της απόψε στις 21.00, με το έκτο και τελευταίο αποκαλυπτικό επεισόδιο «ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ».

Η σημαντική αυτή σειρά ντοκιμαντέρ βρήκε θερμή ανταπόκριση από το κοινό, τόσο στις τηλεοπτικές της μεταδόσεις από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και του ΣΚΑΪ HYBRID, όσο και διαδικτυακά μέσω του https://www.skai.gr/tv. Την υψηλού επιπέδου παραγωγή παρακολούθησαν φανατικά πολλοί τηλεθεατές, για την εμπεριστατωμένη δημοσιογραφική έρευνα, τα σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα και το άγνωστο αρχειακό υλικό. Τα πέντε προηγούμενα επεισόδια κατάφεραν να παρουσιάσουν με σαφήνεια και αντικειμενική ματιά τα γεγονότα της πιο ταραγμένης δεκαετίας της ελληνικής ιστορίας. Με το έκτο επεισόδιο, η Σκοτεινή Δεκαετία ολοκληρώνεται, η ιστορική καταγραφή φτάνει στην κορύφωσή της και το κοινό θα μάθει για τα συγκλονιστικά γεγονότα που άφησαν τη σφραγίδα τους στη νεότερη ελληνική ιστορία.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα από το επεισόδιο:

Το τέλος του συναρπαστικού πολιτικού θρίλερ φωτίζει το άγνωστο παρασκήνιο του Ιουλίου του 1974 που άλλαξε την ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση θα ακούσουμε τους διαλόγους του δικτάτορα Δημήτριου Ιωαννίδη, των στρατιωτικών και των πολιτικών της χουντικής κυβέρνησης τις κρίσιμες ώρες που εξελίσσονταν ο πρώτος Αττίλας.

Μεταφερόμαστε στην ημέρα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 και στο κρίσιμο πολεμικό συμβούλιο της Αθήνας. Εκτός από το ηχητικό ντοκουμέντο από το μοιραίο συμβούλιο, θα δούμε πως ξεκινά η απομόνωση του δικτάτορα και πώς αντιδρούν οι αρχηγοί του στρατού όταν επιμένει στην κήρυξη πολέμου με την Τουρκία και την Ένωση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ο Ιωαννίδης ομολογεί επίσης απερίφραστα το σχέδιό του όταν λέει στο ηχητικό ντοκουμέντο «Ας πάρουν την Κυρήνεια και μετά...».

Όσα διαδραματίζονται στο πολεμικό συμβούλιο εναλλάσσονται με ιστορίες ηρωισμού αλλά και δυστυχίας ανθρώπων που έζησαν στην πρώτη γραμμή την τραγωδία και βαρβαρότητα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η θρυλική Κυπρία Χαρίτα Μάντολες, ο λοκατζής Μάκης Οικονομίδης περιγράφουν τι έζησαν τις πρώτες εκείνες ώρες και μέρες της εισβολής. Αμερικανοί αξιωματούχοι και πράκτορες διηγούνται πως σταμάτησαν τον Ιωαννίδη από το να επιτεθεί στην Τουρκία.

Γιατί σίγησαν τα ελληνικά όπλα στην Κύπρο; Ποια μυστική αποστολή ανέλαβαν οι Κύπριοι κομάντος; Τι είπε ο Κίσινγκερ όταν έμαθε για την τουρκική εισβολή; Πώς βύθισαν οι Τούρκοι ένα δικό τους πλοίο; Τι πήγε λάθος στην Επιχείρηση Νίκη; Γιατί ανακλήθηκαν οι εντολές στα ελληνικά υποβρύχια και αεροσκάφη που είχαν σαν αποστολή να προσβάλουν την τουρκική αποβατική δύναμη; Τι συνέβη στον Ιωαννίδη και κατέρρευσε; Τι έγινε στην τελευταία σύσκεψη της χούντας;

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς (Βασισμένο στα βιβλία του «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» των εκδόσεων Εστία και «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» των εκδόσεων Μεταίχμιο)

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάσος Σακελλαρόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Λεωνίδας Λιάμπεης, Long Run Productions

