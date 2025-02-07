Χρυσή Βαρδινογιάννη: Τι τίτλο ευγενείας θα αποκτήσει μετά τον γάμο της με τον Νικόλαο;

Ο Χρήστος Ζαμπούνης, γνωστός δημοσιογράφος επί των βασιλικών ζητημάτων, ήταν δεύτερη μέρα προσκεκλημένος στο Buongiorno και αρχικά μίλησε για τη γνωριμία του Νικολάου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη ενόψει του γάμου τους.

Παρόλα αυτά δεν θέλησε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον χρόνο της γνωριμίας και το πότε ξεκίνησε το ειδύλλιο.

«Ο πρίγκιπας Νικόλαος από τότε που ήρθε στην Ελλάδα συμμετέχει στη δράση της Axion Hellas, πηγαίνει στα νησιά. Είναι μέλος του ΔΣ.

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη θα συμμετάσχει από δω και πέρα σε διάπλου.

Οι οικογένειες γνωρίζονται από το '60. Όπως ίσως έχετε ακούσει, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης εξορίστηκε στην Αμοργό γιατί ήταν βασιλόφρων αξιωματικός του Ναυτικού. Μετά την εξορία συνδέθηκαν και κοινωνικώς με τη βασιλική οικογένεια.

Ήρθε φυσιολογικά η ένωση μέσω της φιλανθρωπικής δράσης τους. Γνωρίζονταν ελαφρώς υπό την έννοια ότι βρίσκονταν στους ίδιους χώρους. Έβγαιναν και οι δύο από χωρισμούς και η αφορμή ήταν να βοηθήσουν την Axion Hellas.

Υπάρχει κοινωνική ευθύνη του Ομίλου Βαρδινογιάννη προς την Axion Hellas και η Χρυσή Βαρδινογιάννη εκεί έχει έναν ρόλο ως μέλος της οικογενείας» ανέφερε.

Ο Χρήστος Ζαμπούνης αναφέρθηκε στον τίτλο που θα έχει η Χρυσή Βαρδινογιάννη μετά τον γάμο της.

Όπως είπε, η Τατιάνα Μπλάτνικ δεν διατηρεί τον τίτλο της πριγκιπίσσης μετά το διαζύγιο με τον Νικόλαο. «Το 2010 έγινε πριγκίπισσα Τατιάνα του Νικολάου. Άρα αποδεσμευόμενη έγινε σκέτο Τατιάνα. Η Χρυσή εγχωρίως -εάν επιθυμεί να πάρει το όνομα του συζύγου της- θα λε΄γεται Χρυσή Ντε Γκρες. Διεθνώς θα την αποκαλούν Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Νικολάου» ανέφερε.

