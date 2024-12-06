Ελεύθερη είναι η διέλευση και επιβίβαση του κοινού στο μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα στις 18.00 και μέχρι την Κυριακή στις 00.30, σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης Thema, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στον δήμο.
Μάλιστα, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι προαναφερόμενες εταιρείες αποφάσισαν να συμμετάσχουν δυναμικά, κάνοντας το δικό τους δώρο στο επιβατικό κοινό. Έτσι, ελεύθερη θα είναι η διέλευση και η επιβίβαση του κοινού στο μετρό Θεσσαλονίκης στο διάστημα από τις 6/12 έως και τις 8/12, από τις 13/12 έως και τις 15/12, από τις 20/12 έως και τις 22/12 και από τις 27/12 μέχρι και τις 29/12.
