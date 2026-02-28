Live εικόνα από την Πλατεία Συντάγματος

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, μετά τη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό ειρηνικά, ωστόσο σημειώθηκαν τα μικροεπεισόδια προκάλεσαν πρόσκαιρη αναστάτωση στον χώρο της συγκέντρωσης.

Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία στην πλατεία Συντάγματος με τον κόσμο να επιστρέφει σταδιακά.

Πηγή: skai.gr

