Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, μεσημβρινές ώρες χθες (9-4-2025), στο κέντρο της Αθήνας από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης, καθώς και για τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν συνολικά 13 γυναίκες, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω οίκοι ανοχής λειτουργούσαν κατά παράβαση σχετικών αποφάσεων του οικείου Δήμου με τις οποίες είχαν σφραγιστεί. Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το συνολικό χρηματικό ποσό των 745 ευρώ, καθώς και 2 κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Οι συλληφθείσες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.

