Έναν 33χρονο πορτοφολά, που μόλις είχε αρπάξει 635 ευρώ από την τσέπη επιβάτη του Μετρό με τη βοήθεια συνεργού του, συνέλαβε χτες το μεσημέρι στο Σταθμό «Μέγαρο Μουσικής», ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Ο 33χρονος συλληφθείς, Χιλιανής καταγωγής, επέβαινε στον συρμό μαζί με άλλο συνεργό του, ο οποίος προκάλεσε τεχνητό συνωστισμό προσποιούμενος αδιαθεσία και τάση προς έμετο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον 33ρονο να αρπάξει τα χρήματα από την τσέπη του παθόντα.

Το συμβάν αντιλήφθηκε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος ακινητοποίησε τον 33χρονο και ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι οδήγησαν τον 33χρονο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.

Στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον κάτοχό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

