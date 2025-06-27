Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Πεντεόρια της Φωκίδας, κοντά στο Γαλαξίδι.

Το μέτωπο θεωρήθηκε από την αρχή απειλητικό, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά και στην Περιφέρεια Στερεάς όπως επίσης και στον δήμο Δελφών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Να σημειωθεί ότι οι Πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με οχήματα από τη Λαμία και τις γύρω περιοχές.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, ευνοϊκός παράγοντας στην προσπάθεια των πυροσβεστών ήταν η πλήρης απουσία ανέμων, που επέτρεψε την αποτελεσματική ανάπτυξη τόσο των εναέριων όσο και των επίγειων μέσων. Μέχρι αυτή την ώρα δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή άλλες εγκαταστάσεις.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και την αποφυγή αναζωπυρώσεων, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

