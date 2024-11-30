Νεκρός βρέθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική ο άνδρας που αγνοούνταν στην περιοχή του Κοντιά, στη Λήμνο.

Το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί ντελαπαρισμένο να έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω του κύματος κακοκαιρίας Bora που έπληξε το νησί. Οι αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Λήμνου, Ιωάννα Γιαννακάρη που μίλησε στον ΣΚΑΪ, ο άντρας, ηλικίας περίπου 57 ετών ήταν κτηνοτρόφος και αυτήν την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν με 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος άνδρας, στην προσπάθειά του να κοτσάρει στο τρακτέρ του το αυτοκίνητό του, προκειμένου να το ξεκολλήσει από τις λάσπες, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Στα 200 μέτρα από το σημείο ήταν η στάνη του. Όταν κόλλησε το αυτοκίνητό του στη λάσπη, πήγε στη στάνη, πήρε το τρακτέρ του και έγινε το συμβάν

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κάτοικους του νησιού να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Από την έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προκληθεί προβλήματα στο νησί. Στην περιοχή του Κοντιά σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Από τον όγκο του νερού προκλήθηκαν προβλήματα και σε κατοικίες μέσα στο χωριό, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

