Έκτακτα μέτρα λήφθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την προστασία της δημόσιας υγείας το επόμενο 15ήμερο.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, με γνώμονα την προστασία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών, ξεκίνησε η εφαρμογή έκτακτων υγειονομικών μέτρων, λόγω των αυξημένων υγειονομικών αναγκών και της έξαρσης ιογενών λοιμώξεων. Τα μέτρα τίθενται άμεσα σε ισχύ και θα έχουν διάρκεια 15 ημερών.

Οι ρυθμίσεις αφορούν την απαγόρευση επισκεπτηρίου στην Παθολογική Κλινική (2ος όροφος). Η διοίκηση αποφάσισε την προσωρινή αναστολή του επισκεπτηρίου στη συγκεκριμένη κλινική για την προστασία των νοσηλευόμενων ασθενών. Συγκεκριμένα επιτρέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή, με υποχρεωτικό αρνητικό Rapid Test COVID-19 τις προηγούμενες 48 ώρες.

Αυστηρή τήρηση του ωραρίου επισκεπτηρίου στις υπόλοιπες κλινικές (1ος Όροφος). Το επισκεπτήριο θα πραγματοποιείται μόνο κατά το προβλεπόμενο διάστημα 14:00-15:00. Η συμμόρφωση με το ωράριο είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Επίσης προβλέπεται υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου.

Η διοίκηση του νοσοκομείου καλεί τους πολίτες να συνεργαστούν και να τηρήσουν τα μέτρα, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της υγείας όλων.

