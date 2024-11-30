Λήμνος: Αγνοείται ένας κτηνοτρόφος στην περιοχή του Κοντιά

Ένας, έως στιγμής άγνωστων στοιχείων, άνδρας αγνοείται στην περιοχή του Κοντιά στη Λήμνο, όπου το αυτοκίνητό του βρέθηκε ντελαπαρισμένο να έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω του κύματος κακοκαιρίας Bora που έπληξε το νησί. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, που φέρεται να είναι κτηνοτρόφος της περιοχής.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κάτοικους του νησιού να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Από την έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προκληθεί προβλήματα στο νησί. Στην περιοχή του Κοντιά σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Από τον όγκο του νερού προκλήθηκαν προβλήματα και σε κατοικίες μέσα στο χωριό, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.