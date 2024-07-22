Εκρήξεις στο λιμάνι του Πειραιά, σε σημείο όπου είναι τοποθετημένα κοντέινερ με εμπορεύματα, σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κοντέινερ στο οποίο ήταν αποθηκευμένα υλικά ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες.

Στο σημείο έπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι καίγονται υλικά, χωρίς να προσδιορίσουν τα αίτια του συμβάντος.

Λίγη ώρα πριν τις 11 το βράδυ, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.