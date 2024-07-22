Λογαριασμός
Εκρήξεις στο λιμάνι του Πειραιά - Φωτιά σε κοντέινερ

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο λιμάνι του Πειραιά - Στο κοντέινερ φέρονται να ήταν αποθηκευμένα υλικά ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες

UPDATE: 22:54
Πυροσβεστική

Εκρήξεις στο λιμάνι του Πειραιά, σε σημείο όπου είναι τοποθετημένα κοντέινερ με εμπορεύματα, σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κοντέινερ στο οποίο ήταν αποθηκευμένα υλικά ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες.

Στο σημείο έπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι καίγονται υλικά, χωρίς να προσδιορίσουν τα αίτια του συμβάντος.

Λίγη ώρα πριν τις 11 το βράδυ, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

