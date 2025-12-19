Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας για πυρκαγιά σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Το ίδιο ξενοδοχείο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και πριν από λίγες μόλις εβδομάδες αναφέρει το eviathema μάλιστα.

Το χρονικό της δεύτερης πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, κινητοποιώντας άμεσα στελέχη της πυροσβεστικής. Το γεγονός ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα στον ίδιο μήνα στο συγκεκριμένο κτίριο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στους περίοικους όσο και στις αρχές.

Μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά οικήματα, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης.

Δεν έγινε γνωστό αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.