Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με τρόλεϊ, στη Λ. Δεκελείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός που φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το ERTNews.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.