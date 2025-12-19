Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός 27χρονος μοτοσυκλετιστής σε σύγκρουση με τρόλεϊ

Ο νεαρός που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τροχαίο μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με τρόλεϊ, στη Λ. Δεκελείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. 

Ο νεαρός που φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το ERTNews.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέα Φιλαδέλφεια τροχαίο δυστύχημα Νεκρός τρόλεϊ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark