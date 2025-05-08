Λέσβος: Πάνω από 180.000 Τούρκοι τουρίστες φέτος

Πέρυσι, το 2024 το νησί της Λέσβου γνώρισε τουριστική έκρηξη από την Τουρκία, ενώ φέτος το καλοκαίρι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Αυτό συμβαίνει χάρη στην Express Visa, που επέτρεψε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την άφιξη Τούρκων πολιτών στο νησί.

Τουριστικοί πράκτορες και μαγαζάτορες που φιλοξενούν τους Τούρκους τουρίστες, αλλά και μερικοί από τους γείτονές μας που προτιμούν τη Λέσβο για τις διακοπές τους, μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ».

Πηγή: skai.gr

