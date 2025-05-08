Βρίσα: Το χωριό που χτύπησε ο σεισμός και ξεχάστηκε

Στις 12 Ιουνίου 2017, το χωριό Βρίσα χτυπήθηκε από σεισμό 6,3 ρίχτερ.

Ο απολογισμός ήταν μία νεκρή γυναίκα, δεκάδες τραυματίες και ένα χωριό μέσα στα χαλάσματα.

Τις μεγαλύτερες ζημιές υπέστησαν το σχολείο του χωριού και η εκκλησία.

Οι αντιφάσεις πολλές.

Εδώ και 8 χρόνια, όπως αναδεικνύει το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ» υπάρχει απαγόρευση διέλευσης πεζών και οχημάτων, δηλαδή οι κάτοικοι μένουν «παράνομα» στα σπίτια τους, παρόλα αυτά το σχολείο λειτουργεί κανονικά, με τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.

Tι απαντά ο Υφυπουργός στους κατοίκους της σεισμόπληκτης Βρίσας;

Πηγή: skai.gr

