«Άγιος Σάββας»: Υγειονομικοί υπέστησαν εγκαύματα από ακτινοβολία UV

Λάμπα που εκπέμπει ακτινοβολία UV, η οποία χρησιμοποιείται για αποστείρωση, και όχι για φωτισμό, παρέμενε αναμμένη σε χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου «Ελπίς», κατά τη διάρκεια τριών χειρουργικών επεμβάσεων, μεγάλης διάρκειας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι υγειονομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν απέναντι από τη λάμπα υπέστησαν ηλιακά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα μάτια, ενώ εκείνοι που βρίσκονταν από την άλλη πλευρά υπέστησαν εγκαύματα στο σβέρκο.

Λόγω ανακαίνισης των χειρουργείων στο Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», οι ασθενείς του χειρουργούνται, κατά το τελευταίο διάστημα, στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι εκπρόσωποι του συλλόγου εργαζομένων στον «Άγιο Σάββα» καταγγέλλουν ότι δεν υπήρχε σήμανση στο διακόπτη της λάμπας UV, που να αποτρέπει τη χρήση της, την ώρα των χειρουργικών επεμβάσεων.

Η συγκεκριμένη λάμπα χρησιμοποιείται μόνο μετά από ιδιαίτερα μολυσματικά περιστατικά και ενώ στη χειρουργική αίθουσα δεν υπάρχουν άνθρωποι. Μάλιστα, με τα σύγχρονα μέσα αποστείρωσης, η χρήση μιας λάμπας UV δεν είναι, πλέον, απαραίτητη.

Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας, τεχνικός – εργαζόμενος στα χειρουργεία ανέφερε ότι στο διακόπτη της λάμπας υπήρχε σήμανση για τη χρήση της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ασθενείς δεν υπέστησαν εγκαύματα ενώ τα εγκαύματα τα οποία υπέστησαν στο δέρμα οι δώδεκα υγειονομικοί δεν είναι σοβαρά. Εκείνοι, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα και στα μάτια, λαμβάνουν ειδική αγωγή, για την αντιμετώπισή τους.

Ο Σύλλογος εργαζομένων στον «Άγιο Σάββα» επισημαίνει, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του:

«Το σοβαρό περιστατικό που συνέβη τη Δευτέρα 05/05/2025 κατά τη διάρκεια των 3 χειρουργείων που πραγματοποιήθηκαν από εργαζόμενους του νοσοκομείου μας σε αίθουσα του ΕΛΠΙΣ είχε ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι (αναμμένη λάμπα UV, χωρίς ειδική σήμανση, για πάνω από 11 ώρες) να πάθουν ηλιακά εγκαύματα στα μάτια τους και σε άλλα μέρη του σώματός τους, οι συνάδελφοι που βρίσκονταν στην αίθουσα, μέχρι και 2ου βαθμού και να εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ακτινοβολία UV. Τα ίδια ισχύουν και για τους ασθενείς. Επίσης, πολλοί συνάδελφοι παραπονιούνται για πονοκεφάλους, ζαλάδες και άλλες επιπλοκές και παρενέργειες και την επόμενη μέρα που λειτούργησε η συγκεκριμένη αίθουσα αλλά και από την αρχή της λειτουργίας των χειρουργείων στο ΕΛΠΙΣ.

Ζητάμε:

Να χαρακτηριστεί το ατύχημα ως ΕΡΓΑΤΙΚΟ και να δηλωθεί προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ως τέτοιο για όλους τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας!

Να ενημερωθεί ο Ιατρός Εργασίας και να σημειωθεί το ατύχημα στους φακέλους όλων των συναδέλφων. 3. Να εξεταστούν όλοι οι συνάδελφοι και οι ασθενείς, από όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες για τις βραχυπρόθεσμες αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία τους.

Να ελεγχθούν όλες οι αίθουσες, από ειδικό κλιμάκιο και να πιστοποιηθεί η καταλληλόλητά τους ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία τους.

Καλούμε την Διοίκηση του νοσοκομείου, την 1η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας να αναλάβουν όλη την ευθύνη για το ατύχημα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών σε κάθε χώρο και για κάθε λειτουργία του νοσοκομείου για τώρα και το μέλλον».

