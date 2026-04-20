«Κουπόνι» για δωρεάν διακοπές και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Του Βαγγέλη Δουράκη

Δωρεάν διακοπές μέχρι και για 12 διανυκτερεύσεις, μπορούν να διεκδικήσουν από αύριο Τρίτη 21 Απριλίου, σχεδόν 300.000 οικογένειες: Η ψηφιακή πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.ΥΠ.Α. περιόδου 2026- ’27 «ανοίγει» και οι δικαιούχοι -εργαζόμενοι και άνεργοι- θα έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν το απαραίτητο «κουπόνι». Μάλιστα, πέρα από την επιδότηση της διαμονής, προβλέπεται έκπτωση και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ και οι πρώτοι που θα υποβάλλουν αίτηση είναι εκείνοι που έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ο οποίος λήγει σε 0.

Επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ την βραδιά, αναλόγως των χαρακτηριστικών του καταλύματος (ενοικιαζόμενο, 4 αστέρων ή 5άστερο) και το εάν θα περιλαμβάνει και πρωϊνό.

Υπάρχει όμως και λίστα με προορισμούς όπου για την διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, με άλλα λόγια η διαμονή είναι δωρεάν.

Και μάλιστα και ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί «ανεβαίνει» από τις 6 που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, στις 10 και 12 διανυκτερεύσεις.

Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Στα καταλύματα της Β. Εύβοιας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται στις 12.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος, είναι:

i) Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

ii) ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

iii) άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Για τους δικαιούχους όλων των ως άνω κατηγοριών, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια της υπουργικής απόφασης περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:

α) Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

δ) οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Πηγή: skai.gr

