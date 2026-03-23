Λέσβος: Δύο ακόμα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Δύο ακόμη κτηνοτροφικές μονάδες στη Λέσβο με ζώα που ασθενούν από τον ιό του αφθώδους πυρετού επιβεβαιώθηκαν σήμερα εργαστηριακά.

Πρόκειται για μονάδες στην περιοχή της Πελόπης στη βορειοανατολική Λέσβο, πολύ κοντά τόσο σε αυτήν όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου και η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lock down. Αλλά και στη δεύτερη που επιβεβαιώθηκε μόλις χθες Κυριακή 22 Μαρτίου.

Στο σύνολο τους είναι μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη, στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες. Δειγματοληψίες, επίσης, γίνονται και στη ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τις μολυσμένες εκτροφές, χωρίς μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Στις κτηνοτροφικές μονάδες, όπου σήμερα εντοπίστηκαν τα νέα κρούσματα, εκτρέφονται περί τα 700 πρόβατα και 25 βοοειδή. Στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

