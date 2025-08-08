Τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του, για την αδόκητη απώλεια της πολυαγαπημένης του κόρης,Λένας, εκφράζουν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γ. Πατούλης και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ.

«Μπροστά σε έναν τόσο άδικο και πρόωρο χαμό, τα λόγια είναι φτωχά. Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος τους», αναφέρεται στο συλλυπητήριο τηλεγράφημα του ΙΣΑ.

Πηγή: skai.gr

