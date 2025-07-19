Εξιχνιάσθηκε από την ΕΛΑΣ η ένοπλη επίθεση εναντίον ενός Τούρκου και ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της 13ης Ιουλίου σε καφετέρια στον Κολωνό.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 2 άντρες, ηλικίας 22 και 34 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- απόπειρα, συνέργεια και ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή με τη χρήση πυροβόλου όπλου, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, άγνωστος δράστης εισέβαλε σε καφετέρια στον Κολωνό και πυροβόλησε με πιστόλι σε βάρος του Τούρκου υπηκόου ενώ ακολούθως, στην προσπάθειά του να καλυφθεί, δέχθηκε πυρά και αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, που βρισκόταν στο κατάστημα.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο τραυματισμός και των δύο θυμάτων στα πόδια.

Από την προανάκριση της Αστυνομίας και την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που συλλέχθηκαν, προέκυψε ο ρόλος του 22χρονου και του 34χρονου, που είναι έγκλειστος σε φυλακές της χώρας, ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης (17/7), εντοπίσθηκε ο 22χρονος να εξέρχεται από πολυκατοικία, όπου κατοικεί στο κέντρο της Αθήνας και ακολούθως συνελήφθη, καθώς από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα με 15 φυσίγγια,

30 φυσίγγια και γεμιστήρας,

κινητό τηλέφωνο, 4 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, μια κάρτα SIM και

φύλλο χάρτου με οδηγίες λειτουργίας GPS TRACKER οχημάτων.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ από την βαλλιστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων Και Ιχνών Εργαλείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διαπιστώθηκε ότι 4 κάλυκες και η βολίδα που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αυτοψίας στο κατάστημα που διαπράχθηκε η ένοπλη επίθεση, πυροδοτήθηκαν από το κατασχεθέν πυροβόλο όπλο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

