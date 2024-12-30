Σήμερα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανυσίου επισκόπου και Οσιομάρτυρος Ανυσίας εν Θεσσαλονίκη, του Αγίου Γεδεών Καρακαλλινού του νέου εν Τυρνάβω και του Αγίου Φιλεταίρου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ανύσιος, Ανυσία

Γεδεών

Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα

Πηγή: skai.gr

