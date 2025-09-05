Λαθρεμπόριο καύσιμων: «Πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες;»

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.



Σε μία από αυτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο «κοριός» της ΕΛΑΣ έχει καταγράψει δύο μέλη του κυκλώματος να συζητούν για «μάπα βενζίνη», όπως χαρακτηριστικά την αποκαλούν.

Α’ Ομιλητής: Ναι;

Β’ Ομιλητής: Σε πέντε 5 λεπτά φτάνει το, ο τέτοιος ο Μ απ’ Αθήνα.

Α’ Ομιλητής: Εντάξει θα περιμένει, δεν υπάρχει να φορτώσει, δεν έχει έρθει ακόμα βυτίο.

Β’ Ομιλητής: Εντάξει ΟΚΑΥ, έγινε.

Α’ Ομιλητής: Εγινε.

Β’ Ομιλητής: Εγινε αγόρι μου, γεια.

Α’ Ομιλητής: Εγινε γεια.

Α’ Ομιλητής: Ελα Γ, έλα;

Β’ Ομιλητής: Ελα, φίλε.

Α’ Ομιλητής: Ελα, μπρο.

Β’ Ομιλητής: Μου είπε άμα κάνατε, άμα κάναμε χθες καθόλου μάπα βενζίνη και του λέω όχι του λέω γιατί.

Α’ Ομιλητής: Εντάξει.

Β’ Ομιλητής: Ηταν όλα γεμάτα του λέω…

Α’ Ομιλητής: Να σου πω.

Β’ Ομιλητής: Τρία, του ’πα τριάμισι έχει το τρία και 50-70 λίτρα έχει ο άσος.

Α’ Ομιλητής: Μπράβο, ναι τόσο είναι.

Β’ Ομιλητής: Βενζίνη.

Α’ Ομιλητής: Ναι ρε μ@@, ναι.

Β’ Ομιλητής: Μου λέει δεν κάνατε μάπα, του λέω όχι γιατί ήταν όλα γεμάτα, τζετ σκι, σκάφη τέτοια ήταν όλα γεμάτα.

Α’ Ομιλητής: Στη βενζίνη όχι άλλα έκανες στο άλλο στο…

Β’ Ομιλητής: Ναι του το ’πα του το ’πα στην G… αλλά.

Α’ Ομιλητής: Τα τρεισήμισι αυτά.

Β’ Ομιλητής: Ναι του είπα ότι είχε πολύ πετρέλαιο μέσα κι αυτός δεν έφευγε από ’κει έφυγε για λίγο και ρίξαμε λίγο και τέρμα στα τρεισήμισι.

Α’ Ομιλητής: Εντάξει.

Β’ Ομιλητής: Δεν μπορέσαμε να πάρουμε παραπάνω άμα σε ρωτήσει.

Α’ Ομιλητής: Μα ναι, μα όχι ρε μ@@ δεν ρισκάρεις, καλά κάνεις Γ. όχι, άστο μ@@, γιατί άμα κάνεις κι άλλη μ@@ θα σε γ@@ μετά, άστο.

Οπως έγινε γνωστό, μόνο για το 2025, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

Σε διαφορετική συνομιλία που έχουν στα «χέρια» τους οι Αρχές καταγράφεται η διαμαρτυρία πελάτη επιχείρησης που προμηθεύτηκε πετρέλαιο θέρμανσης από την εγκληματική οργάνωση.

Α’ Ομιλητής: Ελα.

Β’ Ομιλητής: Ρε συ μ@@, πάλι μάπα πετρέλαιο μου ’βαλες;

Α’ Ομιλητής: Καθαρό είναι ρε.

Β’ Ομιλητής: Τι καθαρό ρε, πάλι πρόβλημα έχω σήμερα.

Α’ Ομιλητής: Τι εννοείς πρόβλημα.

Β’ Ομιλητής: Τι θα γίνει τώρα ρε ’συ φίλε, θα την πληρώσω εγώ πάλι τη νύφη;

Α’ Ομιλητής: Aστο έρχομαι εγώ, θα ’ρθω εγώ.

Β’ Ομιλητής: Τι θα κάνω τώρα; Πες μου τι να κάνω τώρα;

Α’ Ομιλητής: Τι εννοείς μαύρο ρε;

Β’ Ομιλητής: Ρε συ, φίλε, σβήνει ο καυστήρας.

Α’ Ομιλητής: Ελα.

Β’ Ομιλητής: Το πετρέλαιο, ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο.

Α’ Ομιλητής: Καθαρό είναι, σαν την άλλη φορά ρε μ@@@.

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε, εγώ δεν θα σε πάρω ποτέ άμα δεν υπάρχει κάτι πρόβλημα.

Α’ Ομιλητής: Δεν είναι πειραγμένο, είναι καθαρό αυτό.

Β’ Ομιλητής: Εγώ σου λέω τι έχει γίνει τώρα και τι μου λες τώρα εσύ.

Α’ Ομιλητής: Πες του το, επειδή εσύ είσαι τέτοιος και σε, και πληρώνεις, πες του το, πες του το παιδί, αυτό που σου είπα εγώ από κοντά, είναι σκούρο καθαρό.

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε, το πετρέλαιο το βγάλαμε, έχει πρόβλημα, τι θα γίνει τώρα;

Α’ Ομιλητής: Τι να κάνω; Εγώ αυτό έχω το πετρέλαιο, κάτσε.

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε, όταν φέρνεις καθαρό δεν έχω πρόβλημα, τώρα έχει πρόβλημα.

Α’ Ομιλητής: Ρε μ@@@ καθαρό είναι, κάτσε να, περίμενε, ε, να ’ρθω να το αλλάξω;

Β’ Ομιλητής: Ε ναι, ρε φίλε, αφού έχω πρόβλημα, εγώ να καθαρίσω ντεπόζιτα πάλι και τέτοια, να πληρώσω τόσα λεφτά, όχι.

Α’ Ομιλητής: Οχι δεν θέλει ρε μ@@@, θα το βγάλω εγώ έτσι μπαμ μπαμ και θα σου βάλω το άλλο.

Β’ Ομιλητής: Ελα άντε, τι ώρα θα ’ρθεις;

Α’ Ομιλητής: Ε τώρα δεν το ’χω το φορτηγό, σε, κατά τις οχτώ, ε κατά τις εννιά;

Β’ Ομιλητής: Ωραία σε περιμένω, έλα, έλα γεια.

Α’ Ομιλητής: Μην, ακούς; Ακουσέ με.

Β’ Ομιλητής: Ελα.

Α’ Ομιλητής: Και μη μου λες πολλά από εδώ, πες του το, αυτό είναι σκούρο, καθαρό, αυτό σ’ το λέω εγώ.

Β’ Ομιλητής: Ρε αγόρι μου, εγώ.

Α’ Ομιλητής: Να σου ανεβάσει λίγο την πίεση.

Β’ Ομιλητής: Εγώ ξέρεις, την πρώτη φορά δεν σου είπα τίποτα, παρόλο που δεν έφταιγα εγώ, τώρα δεν το δέχομαι να ξαναπάθω την ίδια ζημιά, να καθαρίζω ντεπόζιτα, να πληρώνω το…

Α’ Ομιλητής: Οχι ρε, δεν θα καθαρίσεις το, θα το βγάλω εγώ το τέτοιο αλλά…

Β’ Ομιλητής: Μμ…

Α’ Ομιλητής: Δεν είναι αυτό, πες του το, είναι καθαρό, πες του σκούρο.

Οι δυο ομάδες

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες, υπό τον 39χρονο «αρχηγό»:

η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα,

ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα, ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών.

Η πρώτη υποομάδα, με υπαρχηγό 50χρονο, δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή τη και μεταφορά στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων χημικών διαλυτών, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων που διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, τα μέλη, έχοντας ως έδρα εικονική εταιρεία μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια ως εγκεκριμένος μεταφορέας χημικών προϊόντων, καθώς και δήθεν προμηθεύτρια εταιρεία που εδρεύει στη Βουλγαρία, εισήγαν τους διαλύτες στη χώρα και στη συνέχεια τους μετάγγιζαν προσωρινά σε υπόγειες δεξαμενές εγκατάστασης σε περιοχή των Τρικάλων, όπου κατά το παρελθόν λειτουργούσε πρατήριο υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως τις βραδινές ώρες.

Στη συνέχεια, οι ποσότητες παραλαμβάνονταν από βυτιοφόρα που διαχειριζόταν ο 39χρονος αρχηγός της οργάνωσης και κατέληγαν σε υπόγειες δεξαμενές πρατηρίων, όπου αναμειγνύονταν με καύσιμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.