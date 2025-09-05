Έργα ύψους 45 εκατομμυριών ευρώ σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Έργα συνολικού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη στο «Παπανικολάου», όπως επισήμανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο.

«Στόχος μας είναι το Παπανικολάου να καταστεί ένα από τα βασικότερα και θεμελιώδη νοσοκομεία του συστήματος υγείας στη Βόρεια Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως ανάμεσα στα έργα ξεχωρίζει η Μονάδα Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, η οποία θα εγκαινιαστεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει το σημαντικότερο κέντρο κυτταρικών θεραπειών στη χώρα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Γεωργιάδης είχε συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, Νικήτα Παπαδόπουλο, καθώς και με εργαζομένους. Ο διοικητής του «Παπανικολάου», αναφερόμενος στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο, σημείωσε ότι εκτός από τη Μονάδα Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, προχωρούν και τα έργα πυροπροστασίας σε 27 κτίρια του νοσοκομείου, καθώς και το τεράστιο έργο της αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, που δέχεται έως και 1.000 άτομα στην εφημερία. Παράλληλα, τόνισε ότι πρώτη φορά γίνονται τόσο γενναίες παρεμβάσεις στο νοσοκομείο.

Ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στη σημαντική αναβάθμιση του νοσοκομείου, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε θεαματικά: από 68,9 εκατ. ευρώ το 2019, σε 116 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 68,2%. Όσον αφορά το προσωπικό, ανέφερε ότι σήμερα το 88,5% των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένο (από τις 1.970 θέσεις υπηρετούν 1.743 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 975 μόνιμοι), ενώ η πληρότητα του νοσοκομείου ανέρχεται σε 69,8%.

Σε σύγκριση με το 2019, ανέφερε ότι υπηρετούν σήμερα:

• 27 περισσότεροι ιατροί (514 έναντι 487),

• 100 περισσότεροι νοσηλευτές (677 έναντι 577),

• 51 περισσότερα άτομα λοιπού προσωπικού (556 έναντι 505).

Για την περίοδο Ιούλιος 2019 - Δεκέμβριος 2024, ο υπουργός παρουσίασε τα εξής στοιχεία:

• Ιατρικό προσωπικό: 97 μόνιμοι, 88 επικουρικοί, 30 με ΑΠΥ και 413 ειδικευόμενοι.

• Νοσηλευτικό προσωπικό: 148 μόνιμοι, 274 επικουρικοί και 14 ειδικευόμενοι.

• Λοιπό προσωπικό: 38 μόνιμοι και 209 επικουρικοί.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2025 έχουν προκηρυχθεί 89 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, συν 31 θέσεις που προβλέπονται στην κατανομή του 2025, καθώς και 52 θέσεις λοιπού προσωπικού. Επίσης, ο υπουργός επισήμανε ότι μειώθηκε η λίστα των χειρουργείων στο ένα τρίτο σε σχέση με πριν από ενάμιση χρόνο.

Εκπρόσωποι εργαζομένων του νοσοκομείου εξέθεσαν τα εργασιακά προβλήματά τους στον υπουργό, αναφερόμενοι κυρίως στις ελλείψεις αναισθησιολόγων και ακτινολόγων, και ζήτησαν τροποποίηση του Οργανισμού του νοσοκομείου και άμεση ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών.

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΚΑΒ Βορείου Ελλάδος. «Πήγα εκεί για να τους ευχαριστήσω για τη τεράστια μείωση του μέσου χρόνου απόκρισης του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική. Δύο χρόνια πριν ήμασταν στη μία ώρα και φέτος έχουμε κατέβει με σκληρή προσπάθεια στα 12 λεπτά. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

