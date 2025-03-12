Λογαριασμός
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα: Δεκάδες συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων και πειραγμένες αντλίες

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και συγγενικό πρόσωπο ατόμου που είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στην Greek Mafia και είχε δολοφονηθεί πέρυσι

Βενζινάδικο

Περισσότερα από 30 μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο καυσίμων συνελήφθησαν χτες, Τρίτη στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων, βρίσκεται συγγενικό πρόσωπο ατόμου που είχε κατηγορηθεί από τις Αρχές για εμπλοκή του στην Greek Mafia και είχε δολοφονηθεί τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Εκτός από το λαθρεμπόριο καυσίμων, τα δύο κυκλώματα φέρεται να εμπλέκονται και στην εγκατάσταση μηχανισμών παραποίησης των μετρήσεων στις αντλίες, με στόχο τα επιπλέον παράνομα κέρδη, μέσω της εξαπάτησης των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ελεγχθεί πρατήρια και αποθήκες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Λάρισα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

