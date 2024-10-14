Λάρισα: Τροχαίο με έναν νεκρό

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον δρόμο Λάρισας-Φαρσάλων, μεταξύ των κοινοτήτων Ζαππείου και Χαράς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 77χρονου άνδρα, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το περιστατικό συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και περιπολικά της αστυνομίας.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με σκοπό να ρίξουν φως στις αιτίες της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

