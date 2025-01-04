Ηράκλειο: 26χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο γυναίκες

Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο γυναίκες, προχώρησαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Η επίθεση σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 3 Ιανουαρίου, σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, με τον 26χρονο να κατηγορείται για τα αδικήματα της απειλής και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Στην κατοχή του αλλοδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι με το οποίο απείλησε τις γυναίκες, ενώ, με εισαγγελική παραγγελία, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχική κατάστασή του.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

