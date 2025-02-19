Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υποβρύχιο «Πιπίνος» στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στις 21.00 με τον Σταύρο Ιωαννίδη - Δείτε trailer

Το συνεργείο πέρασε 48 ώρες στο Υποβρύχιο «Πιπίνος», καταγράφοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης αλλά και την εξαντλητική εκπαίδευση των Ελλήνων ναυτικών

Prime Time

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Σταύρος Ιωαννίδης ταξιδεύουν στον βυθό της θάλασσας με το Υποβρύχιο «Πιπίνος» του Πολεμικού Ναυτικού.

Δείτε το trailer:

Το συνεργείο του Prime Time πέρασε 48 ώρες στο Υποβρύχιο «Πιπίνος», καταγράφοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης αλλά και την εξαντλητική εκπαίδευση των Ελλήνων ναυτικών.

Prime Time

Prime Time

Πώς είναι η ζωή σε λίγα μόλις τετραγωνικά, 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας; Πώς διαχειρίζεται το προσωπικό την παντελή έλλειψη επικοινωνίας; Πώς περνούν οι μέρες και οι νύχτες στον βυθό; Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την κατάδυση; Τι κλίμα επικρατεί στη διάρκεια των επιχειρησιακών αποστολών; Και γιατί το φαγητό των υποβρυχίων θεωρείται το καλύτερο φαγητό στο στράτευμα;

Prime Time

Μία αποστολή σε ένα από πιο σύγχρονα συμβατικά υποβρύχια του κόσμου, σε ένα αθόρυβο όπλο με καταστροφική ισχύ. Στο Prime Time του ΣΚΑΪ με τον Σταύρο Ιωαννίδη, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στις 21.00.

«PRIME TIME»

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Prime Time Πολεμικό Ναυτικό υποβρύχιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark