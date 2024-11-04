Την αγανάκτησή τους για την ελλιπή φύλαξη του Κέντρου Υγείας Αιτωλικού, εκφράζουν εργαζόμενοι με αφορμή επεισόδιο που δημιούργησε μεθυσμένος το βράδυ του Σαββάτου ο οποίος μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός μαζί με την παρέα του πήγε στο κέντρο υγείας και κατά την ώρα που τον εξέταζε γιατρός σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να τα σπάει και βρίζοντας έφυγε σπάζοντας την πόρτα. Οι εργαζόμενοι φώναξαν την αστυνομία η οποία συνέλαβε στον «νταή αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος».

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι είναι συχνό φαινόμενο τα επεισόδια, καθώς δίπλα από το κέντρο υγείας βρίσκεται καταυλισμός ρομά, από όπου ξεκινούν συχνά προβλήματα.

Οι εργαζόμενοι τέλος ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για τη φύλαξη των κέντρων υγείας, σημειώνοντας ενδεικτικά το περιστατικό ότι έχουν τραβήξει μέχρι και Καλάσνικοφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.