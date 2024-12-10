Ένας 75χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης, σε αρδευτικό κανάλι μεταξύ Πλατυκάμπου και Γλαύκης, στη Λάρισα.

Ο άτυχος ηλικιωμένος άνδρας είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ώρες με αποτέλεσμα οι οικέιοι του να ειδοποιήσουν την αστυνομία που ξεκίνησε τις αναζητήσεις στην περιοχή. Περιπολικό εντόπισε τον 75χρονο λίγο αργότερα νεκρό εντός του αρδευτικού καναλιού.

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Για την ανάσυρση της σορού έσπευσε η Πυροσβεστική.

Πηγή: onlarissa.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.