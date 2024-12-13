της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν οι δύο Τούρκοι κουρδικής καταγωγής για το αιματηρό περιστατικό στη Γλυφάδα. Ο ένας τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, ο δεύτερος αρνήθηκε την παρουσία του στο σημείο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συγκεκριμένα οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνταν για:

- Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή

- Ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η μαφιόζικη εκτέλεση με τους 2 νεκρούς και έναν τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις 10.20 στην περιοχή της Τερψιθέας.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Λευκωσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δύο ένοπλοι άντρες εισήλθαν σε κατάστημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των τριών θυμάτων.

Στη συνέχεια, τα θύματα, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, βγήκαν τρέχοντας έξω από το κατάστημα με τους δράστες να τους ακολουθούν και να συνεχίζουν την επίθεση πυροβολώντας τους.

Από τις έρευνες του FBI έχει προκύψει πως εμπλέκονται 6 Τούρκοι και τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στις έρευνες μπαίνει και η ΕΥΠ καθώς υπάρχουν φόβοι πως οι αιματηρές επιθέσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.