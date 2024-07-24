Λογαριασμός
Λάρισα: Κοριτσάκι τριών ετών κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο

Το κοριτσάκι κόντεψε να πνιγεί κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες - Άμεσα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Λάρισα παραλίγο πνιγμός

Να πνιγεί στη θάλασσα κινδύνευσε ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών σε παραλία του τουριστικού θέρετρου των Μεσαγκάλων στη Λάρισα σήμερα, Τετάρτη.

Το κοριτσάκι κόντεψε να πνιγεί κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ωστόσο, άμεσα επενέβησαν οι ναυαγοσώστες και αφού πρώτα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία με τη συνδρομή της οποίας η μεταφορά έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Το τρίχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.  

Οι ιατροί του νοσοκομείου δίνουν αγώνα προκειμένου να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

