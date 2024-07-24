Να πνιγεί στη θάλασσα κινδύνευσε ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών σε παραλία του τουριστικού θέρετρου των Μεσαγκάλων στη Λάρισα σήμερα, Τετάρτη.

Το κοριτσάκι κόντεψε να πνιγεί κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ωστόσο, άμεσα επενέβησαν οι ναυαγοσώστες και αφού πρώτα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία με τη συνδρομή της οποίας η μεταφορά έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Το τρίχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Οι ιατροί του νοσοκομείου δίνουν αγώνα προκειμένου να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

