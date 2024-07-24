Απίστευτο βίντεο που δείχνει πώς 47χρονος απατεώνας από το Ηράκλειο εξαπάτησε και έκλεψε δύο φορές μέσα σε δέκα ημέρες υπερήλικη σε χωριό του δήμου Χερσονήσου, παριστάνοντας τον αστυνομικό, έφερε στο φως της δημοσιότητας το Cretalive.gr.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, το ρεσιτάλ του 47χρονου που φέρεται να έχει εξαπατήσει και άλλους ηλικιωμένους σε χωριά του δήμου Χερσονήσου (σε τρεις περιπτώσεις υπάρχει επίσημη καταγγελία και βιντεοληπτικό υλικό) είναι ασύλληπτο. Κατάφερε να αποσπάσει από την ίδια ηλικιωμένη 2 φορές χρήματα μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών.

Η δεύτερη φορά είναι αυτή που καταγράφεται στο βίντεο που παρουσιάζει το Cretalive. Μετά το πρώτο κρούσμα και αφού ο δράστης απέσπασε από το ηλικιωμένο ζευγάρι το ποσό των 700 ευρώ, στενό συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας εγκατέστησε στο σπίτι κάμερα. Ο δράστης επέστρεψε ξανά και τα όσα εκστομίζει είναι απερίγραπτα.

Ο 47χρονος, ο οποίος ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, είχε το θράσος να ξαναπάει στο σπίτι των γερόντων, να τους χαιρετίσει και να συστηθεί ως αστυνομικός της Χερσονήσου. «Τον βρήκαμε τον κλέφτη!» είπε στη γιαγιά.

«Ένα κ@λ@παιδο από τις Μοίρες είναι». Μάλιστα κατακεραυνώνει τη γιαγιά που βάζει ξένους στο σπίτι της.

Και κάπου εκεί ο 47χρονος σκάει το νέο παραμύθι. Ρωτάει τη γιαγιά να του υποδείξει που είχε βάλει τα λεφτά ώστε να τραβήξει δύο φωτογραφίες για τη δικογραφία. Η ανυποψίαστη ηλικιωμένη το πιστεύει και τον κατευθύνει στο σημείο που είχε το πορτοφόλι της, όσο αποκαλεί "κερατά" τον δράστη από τις Μοίρες. Η ίδια παραμένει καθήμενη λόγω κινητικών προβλημάτων όσο ο απατεώνας «ξαφρίζει» εκ νέου τα λεφτά της.

Ο δήθεν «αστυνομικός» αποχωρεί από το σπίτι, λέγοντας στη γιαγιά ότι πάει να φέρει ένα έγγραφο για να το υπογράψει. Ο συνεργός του αναμένει έξω με το αυτοκίνητο και φυσικά τρέπονται σε φυγή.

Τελικά ο 47χρονος από τους …αστυνομικούς της Χερσονήσου (τους original) την βρήκε.

Τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και τον έστειλαν «πακέτο» με τη δικογραφία στη δικαιοσύνη, κάνοντας εξαιρετική δουλειά. Μάλιστα στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμα κατηγορούμενος ως συνεργός.

Στον ίδιο κατηγορούμενο αποδίδεται μία ακόμα περίπτωση απάτης στην περιοχή της Ανώπολης, ενώ ανάλογα κρούσματα σημειώθηκαν και στην περιοχή της Επισκοπής.

