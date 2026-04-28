Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λάρισα: Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη

Ο λόγος της μεγάλης διακοπής έχει να κάνει με τις εργασίες διαμόρφωσης, που θα γίνουν στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ

tempi

Θυμίζουμε πως η συνεδρίαση σήμερα ξεκίνησε με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία με τους περισσότερους ωστόσο να επιφυλάσσονται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους στην επόμενη δικάσιμο.

Μόλις τρεις ενστάσεις έγιναν σήμερα για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίες στράφηκαν κατά περίπτωση στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών και στο ελληνικό δημόσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δίκη για τα Τέμπη Λάρισα
1 0 Bookmark