Λάρισα: Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη

Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο λόγος της μεγάλης διακοπής έχει να κάνει με τις εργασίες διαμόρφωσης, που θα γίνουν στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Θυμίζουμε πως η συνεδρίαση σήμερα ξεκίνησε με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία με τους περισσότερους ωστόσο να επιφυλάσσονται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους στην επόμενη δικάσιμο.

Μόλις τρεις ενστάσεις έγιναν σήμερα για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίες στράφηκαν κατά περίπτωση στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών και στο ελληνικό δημόσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

