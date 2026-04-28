Πρωτομαγιά: Χωρίς τρένα και προαστιακό - Ποια δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία την Πέμπτη

Κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1η Μαΐου, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και 'Αγιο Γεώργιο).

2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη.

1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο - Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

