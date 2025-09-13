Λάρισα: Φωτιά σε κέντρο διασκέδασης

Φωτιά ξέσπασε απόψε, μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, σε κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται στο δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα.

Στο σημείο σπεύδουν οχήματα με άνδρες της Πυροσβεστικής για την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ η Αστυνομία προχωρά σε ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του καταστήματος το οποίο και ήταν κλειστό.

Πηγή: skai.gr

