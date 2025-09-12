Λογαριασμός
Συνελήφθη 18χρονος στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Κατασχέθηκε περίπου 1,5 κιλό κάνναβης    

Τον εντόπισαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών - Στην κατοχή του είχε επίσης μικροποσότητες κοκαΐνης και ψυχοτρόπων χαπιών, όπως και ζυγαριές ακριβείας

Χασίς

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Σεπτέμβρη, στην περιοχή της Κυψέλης, ένας 18χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με άτομο, το οποίο αποκρύπτει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντός διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Κυψέλης, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διακρίβωσαν την εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 1 κιλό και 497 γραμμ. κάνναβης,

• 53 γραμμ. κοκαΐνης,

•15 ναρκωτικά δισκία,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

• το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

