Γιώργος Μαζωνάκης: Απαντά αν βρέθηκε κοριός στο σπίτι του

To κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, νωρίτερα, μαζί με τον δικηγόρο του, για να καταθέσει μήνυση κατά των ηθικών και φυσικών αυτουργών, όπως είπε, για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Λοιπόν, βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μηνύσω τους εμπλεκόμενους, για τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο. Παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, το οποίο είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε μένα. Πώς μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση στο να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά στις κάμερες ο τραγουδιστής επιβεβαιώνοντας πως όλο αυτό το διάστημα δέχθηκε πολλά μηνύματα στήριξης.

Παράλληλα δεν διέψευσε τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα περί εύρεσης κοριού, που φέρεται πως είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του ώστε να παρακολουθείται.

Κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα της αδελφής του Μαρίας, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε δηλώσει πως κίνητρο της οικογένειας του τραγουδιστή, είναι πάντα η αγάπη, ο κος Μαζωνάκης σχολίασε πως η αγάπη «είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα, αλλά ένα πολύ ωραίο πράγμα είναι και η εκτίμηση».

Την ίδια ώρα, ο τραγουδιστή, απέκτησε διαδικτυακή παρουσία στο TikTok, επιλέγοντας στο πρώτο του βίντεο να αναφερθεί στην περιπέτεια του εγκλεισμού του στο ψυχιατρικό ίδρυμα.

«Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», σχολιάζει απευθυνόμενος στην κάμερα ενώ στη συνέχεια, τραγουδάει απόσπασμα από το γνωστό του κομμάτι «Τρελός».

Πηγή: skai.gr

