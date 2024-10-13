Επί ποδός βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας καθώς ειδοποιήθηκε στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής για φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη εκκοκκιστηρίου που βρίσκεται έξω από την πόλη και ειδικότερα στην παλιά εθνική Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Μελισσοχωρίου.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο όπου αναδύονται πυκνοί καπνοί καθώς καίγονται μπάλες με βαμβάκι, με επτά υδροφόρα οχήματα και τέσσερα τζιπ, ξεκινώντας την επιχείρηση της κατάσβεσης, καθώς το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

