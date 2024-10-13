Λογαριασμός
Συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη καταλαμβάνουν τον ελληνικό ουρανό - Δείτε φωτογραφίες

Τον ελληνικό ουρανό διέσχισαν αρκετά μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ

NATO

Συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ καταλαμβάνουν τον ελληνικό ουρανό στο πλαίσιο άσκησης για την προστασία της άμυνας σε περίπτωση εκδήλωσης πιθανών απειλών και προκλήσεων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΝΑΤΟ Άμυνα μαχητικά αεροσκάφη
