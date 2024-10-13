Συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ καταλαμβάνουν τον ελληνικό ουρανό στο πλαίσιο άσκησης για την προστασία της άμυνας σε περίπτωση εκδήλωσης πιθανών απειλών και προκλήσεων.

Strength in unity 🛡️



Allied fighter jets take the skies over 🇬🇷 Greece to exercise defending from potential threats and challenges pic.twitter.com/tAIgfMQnqx October 13, 2024

Πηγή: skai.gr

